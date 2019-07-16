شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، حيث يحافظ على ثباته فوق مستوى 58.90، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذ االيوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ باختراق مستوى 60.86 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 63.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد