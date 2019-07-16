شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة محاولاته الإيجابية في طريقه للتوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي عند 15.62، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 15.23 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.20 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد