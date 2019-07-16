شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 1400.30، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1438.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1400.00 والمقاومة 1430.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد