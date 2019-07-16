صندوق الاستثمارات يستحوذ على 40% من مشروع مشترك لأرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 40% من مشروع مشترك لأرامكو السعودية، بحسب وكالة بلومبرج للأخبار أمس.

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ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر لم تسمها وصفتها بالمطلعة، أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على حصة 40% من شركة «جسارة»، وهو مشروع مشترك بين أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسية.

وأوضحت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 30% من حصة أرامكو في المشروع و10% من حصة جاكوبس.

وشركة جسارة (Jasara PMC) هي شركة ناشئة مشتركة بين أرامكو السعودية وشركة جاكوبس تم توقيع اتفاقية تأسيسها في 2017، لتقديم خدمات إدارة البناء والبرامج المهنية لمشاريع البنية التحتية الاجتماعية في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.