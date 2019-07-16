تفاهم بين شركة البحر الأحمر وجامعة تبوك لحماية البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، وجامعة تبوك مذكرة تفاهم، وذلك في مقر الشركة بمدينة الرياض. ووقع المذكرة مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو.

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وأكد مدير الجامعة أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة البحر الأحمر سيسهم في ابتكار نهج جديد يهدف إلى حماية البيئة، والمحافظة عليها، والعمل على تطويرها كما تدعم مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة والشركة، عبر تبادل المعلومات الفنية بينهما، والاستفادة من الخبرات المميزة، والإمكانيات المتوفرة لديهما، وتوظيفها بما يحقق المصالح المشتركة، والأهداف المنشودة.

وأوضح أن الجامعة لن تدخر جهدا في تسخير كافة إمكانياتها البشرية، ومراكزها البحثية، وأساتذتها المتخصصين، فضلا عما تتمتع به الجامعة من بنية تحتية متطورة، للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، وبلوغ غاياته.

وأشار إلى أن المذكرة تحقق تطلعات المملكة في التعاون البناء الذي يوافق رؤية المملكة 2030 في عقد الشراكات، وبناء الاتفاقيات لتبادل الخبرات، والاستفادة من المهارات والكفاءات العلمية والتقنية والفنية، إضافة إلى أن المذكرة توفر فرص التدريب، أو التوظيف في شركة البحر الأحمر لتطوير الطلاب المتميزين والخريجين من جامعة تبوك.