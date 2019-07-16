«منشآت» تحتفي بالمشاريع الناشئة في القطاع الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع وزارة الصحة في الرياض أمس، حفل تخريج المشاركين والمشاركات في برنامج مسرعة القطاع الصحي، والذي يهدف إلى دعم المشاريع الناشئة في المجال الصحي، وتحديدا في مراحلها الأولى وتسريع عجلة نموها من خلال ورش العمل المكثفة وتقديم التوجيه اللازم.

وقال مدير عام تخطيط ريادة الأعمال محمد العريفي إن «منشآت» حرصت خلال المرحلة الأولى والثانية لبرنامج مسرعة القطاع الصحي على دعم وتمكين الشركات والمشاريع المبتكرة في القطاع الصحي بالمملكة، مؤكدا أن الهدف من هذه المسرعة يتمثل في خلق بيئة مهنية صحية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

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وأشار إلى أن المشاريع المتأهلة أتمت برنامجا تدريبيا وتوجيهيا مكثفا لمدة 3 أشهر، وانتظم رواد الأعمال في برنامج خاص للإرشاد والتدريب على أيدي مرشدين وخبراء ومدربين، كما حصلوا على دعم مالي، مبينا أن «منشآت» ستستمر في دعم هذه المشاريع ومتابعتها وتلبية احتياجاتها وزيادة فرص نجاحها خلال الفترة المقبلة.

وبلغ عدد المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية 12 مشروعا من أصل 100 فكرة مشروع قدمت في المرحلة الأولى لمسرعة القطاع الصحي، وذلك بعد أن نجحت تلك الشركات الناشئة في اجتياز كل مراحل التقييم التي أشرفت عليها لجنة متخصصة من الخبراء، حيث حصلت المجموعات المشاركة على عدد من البرامج التدريبية والتوجيه والإرشاد اللازمين لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.

وخضعت عملية تأهيل المشاريع لمراجعة دقيقة وتطبيق معايير عدة من ضمنها مدى حداثة الفكرة والابتكار فيها والقابلية للنجاح بالسوق والآثار الإيجابية المتوقعة في الاقتصاد.