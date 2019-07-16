الطيران المدني تجدد رخصة طيبة لتشغيل مطار المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

جددت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة تشغيل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لشركة طيبة لتشغيل المطارات.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر المعيوف أن شركة طيبة استوفت متطلبات معايير ترخيص المطار المنصوص عليها باللوائح التنفيذية للهيئة والمتوافقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي تضمن سلامة الأداء والتشغيل وتسهيل الحركة الجوية في المطار.

Advertisements

وقال: إن ترخيص المطار يتطلب إعداد دليل تشغيل المطار، ودليل خطة طوارئ المطار، ودليل إدارة السلامة (SMS) واعتمادها من الهيئة العامة للطيران المدني التي توضح إجراءات مشغل المطار لضمان سلامة الطيران ومستخدمي المطار.

وبين أن هذه الخطوة جاءت في إطار توجيهات رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، وحرصه على أن تكون مطارات المملكة على أعلى معايير السلامة الدولية.

يذكر أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي حصل على الترخيص بتاريخ 13 أغسطس عام 2015.