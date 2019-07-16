وضع خطط لتفويج حجاج تركيا ومسلمي أوروبا لإتمام طواف القدوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا أمس اللقاء السنوي مع مدير مشروع التطويف المركزي بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور عثمان قزاز بمقره بالمؤسسة.

وأوضح قزاز أن برنامج التطويف المركزي يأتي من حرص الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على تقديم هذه الخدمة على أعلى مستويات الجودة التي تؤدي إلى تحقيق مقاصد الحج والعمرة والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030 .

وبين أن المؤسسة وضعت الخطط والآليات اللازمة للعمل، متضمنة توفير الكوادر البشرية المدربة، بالإضافة إلى الإمكانات الفنية والتقنية، ووضع خطة تفويج حجاج مؤسسات الطوافة لإتمام طواف القدوم بسهولة ويسر، وذلك سعيا منها لتسهيل كل السبل لراحة وسلامة الحجاج أثناء تأديتهم لهذا النسك.

يذكر أن المشروع عقد أربعة لقاءات تعريفية بالبرنامج مع رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية بمؤسسات الطوافة، وشرح طريقة الاستفادة من برنامج التطويف المركزي بالهيئة، وتوعية الحجاج والتأكيد على أهمية الاستفادة من البرنامج والالتزام بمواعيده، كما سيعمل على تزويد رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية بإحصائيات يومية عن عدد الحجاج الذين تم تطويفهم في كل مرحلة، وآلية التواصل مع إدارة البرنامج لطلب الاستفادة من الخدمة.

أهداف البرنامج

- تنفيذ خطة أعمال تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، والدول العربية، وأفريقيا غير العربية، وتركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا.

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- إرشاد وتوجيه حجاج المؤسسات إلى الطريقة الشرعية الصحيحة لأداء شعيرة طواف القدوم.

- تفويج حجاج كل المؤسسات المشاركة في البرنامج للمسجد الحرام وفق آلية منظمة تضمن سلامتهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

آلية تطبيق البرنامج

- الخطة مبنية على إنشاء خمسة مراكز بشرية موزعة على أبواب المسجد الحرام بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وهي أبواب الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والسلام، والعمرة.

- قيام مكاتب الخدمة الميدانية بالتواصل مع إدارة البرنامج بوقت كاف لطلب الاستفادة من خدمة برنامج التطويف المركزي وفق أرقام تواصل تم تزويد مكاتب الخدمة الميدانية بها.

- تحديد مواعيد منع التفويج للمسجد الحرام حسب تعليمات الجهات الأمنية ومنها عدم إرسال الحجاج إلى الحرم المكي لأداء الطواف قبل وبعد الصلاة بساعة

- توعية الحجاج وإرشادهم قبل البدء في إرسالهم للمسجد الحرام.