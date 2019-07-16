الدولار يهبط لأدنى مستوى له في تعاملات مساء اليوم ....ومحللون: الجنيه لن يصمد طويلًا أمام المارد الأمريكي

على الرغم من الخسائر المتتالية للدولار مقابل الجنيه المصري منذ بداية العام الحالي، لكن يشير محللون ودراسات إلى أن هذه الارتفاعات "مؤقتة" وأن هذه الخسائر التي يتكبدها الدولار في مصر لن تستمر طويلاً.

وسجل الدولار أدنى مستوى له في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء حيث وصل إلى 16.54 جنيه، بواقع هبوط بلغ قرشين خلال الأسبوع الماضي.

ووصل أدني سعر صرف للدولار ببنوك " الإسكندرية ، التجاري الدولي، المصرف المتحد" نحو 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار في بنك مصر إيران للتنمية نحو 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع.

ومن جانبه قال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.