شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على استقرار لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على نغمة مستقرة لتظل قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار تدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية.



وتم اليوم استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع ترقب الأسواق لأي إشارات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.



ومع ذلك، يرى مراقبون أن وجود وزير التجارة الصيني ربما يعرقل المفاوضات مع واشنطن نظرا لاتخاذه توجها صارما في المحادثات.

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وكشفت بيانات حكومية أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.4% في الشهر الماضي، في حين انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.9%.



ولا تزال نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني تواصل تدفقها حيث أعلن مصرفا "ويلز فارجو" و"جولدمان ساكس" عن نتائجهما اليوم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 27392 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 8259 نقطة واستقر "ستاندرد أند بورز" عند 3014 نقطة.