الاقتصاد

الدولار يضغط على البلاديوم ويدفعه نحو التراجع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم بضغطٍ من الدولار الذي ارتفع أمام أغلب العملات الرئيسية وضغط أيضاً على أغلب المعادن النفيسة.


وتأثر البلاديوم سلبياً ببيانات النمو الاقتصادي الصيني – التي سجلت 6.2% في الربع الثاني، وهي الوتيرة الفصلية الأقل منذ عام 1992 – مع الأخذ في الاعتبار استخدام العديد من المعادن في الصناعات المختلفة ببكين، وبالتالي، يؤثر تباطؤ النمو على شهيتها نحو المعادن.

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وتلقي الحرب التجارية أيضاً بظلالها على أسعار المعادن خاصة مع عدم ظهور أي بوادر إيجابية تشير إلى قرب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري شامل يدرء مخاطر الرسوم الجمركية.


وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:12 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1547.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1564.8 دولار وأقل سعر عند 1547.1 دولار.

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