شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر حزيران/يونيو مرتفعة بمقدار 0.4% ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.1% ، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.4% بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 0.5 %.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 0.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.4% بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 0.5% ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.