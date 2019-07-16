شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع استنادا على توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف صعودها الذي توقف بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على توقعات أن تظهر بيانات الطاقة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة انخفاضا حادا فى المخزونات التجارية ، بسبب توقف الإنتاج فى خليج المكسيك لتفادي الإعصار "باري".

بحلول الساعة 10:45بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.23$،وسجل أعلى مستوي 59.84$ ،وأدنى مستوي 59.21$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 66.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.30$ ،وسجل أعلى مستوي 66.82$ ،وأدنى مستوي 66.26$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار التصحيح من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع 60.92$ للبرميل ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 1.1%.

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فى الولايات المتحدة المتوقع على نطاق واسع أن تظهر بيانات الطاقة التي تصدر هذا الأسبوع انخفاضا حادا فى مخزونات الخام التجارية ،بسبب توقف الإنتاج فى خليج المكسيك لتفادي الإعصار "باري".

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكانت شركات النفط العاملة فى خليج المكسيك قد خفضت أكثر من مليون برميل يوميا من الإنتاج ، بما يعادل 53% من إنتاج المنطقة بسبب الإعصار "باري".

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي يبلغ حاليا 12.3 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

وشرعت الشركات فى استئناف الإنتاج بالأمس الاثنين بعد مرور الإعصار ، لكن حتى الآن لم تعد عمليات التشغيل إلى الطاقة الكاملة ،والمتوقع الوصول إليها على مدار الأيام القادمة من هذا الأسبوع.