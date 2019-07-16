شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 97.28 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.92 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.92 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية بعد تحسن شهية المخاطرة بالسوق.

Advertisements

يواصل الدولار الأمريكي صعوده يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ، مع استمرار تحسن عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

اليورو تحت ضغط تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي ،والتي قد تدفع المركزي الأوروبي إلى إضافة المزيد من التحفيز النقدي وخفض معدلات الفائدة ، والجنيه الإسترليني يواجه مخاطر انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خاصة مع اقتراب فوز "بوريس جونسون" برئاسة الحكومة البريطانية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، إيجابية تلك البيانات سوف تقلص من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية أكثر من مرة هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% خلال حزيران/يونيو من ارتفاع بنسبة 0.5% فى أيار/مايو ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.5% بالقراءة السابقة.