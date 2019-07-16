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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل أعلى مستوى فى أسبوعين وسط آمال الطلب الفعلي فى الصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، وسط آمال بتحسن مستويات الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم" ،ويكبح المكاسب صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.3% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.42$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.38$،وسجلت الأعلى عند 15.45$ الأعلى منذ 3 تموز/يوليو الجاري ،والأدنى عند 15.30$.
حققت الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود النحاس ومعظم المعادن الصناعية ، بعد بيانات إيجابية فى الصين.
سجل الإنتاج الصناعي الصيني نمو بمعدل 6.3% فى حزيران/يونيو ، متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 5.2% ، بأفضل من القراءة السابقة نمو بمعدل 5% ، الأمر الذي أنعش آمال تحسن مستويات الطلب الفعلي على المعادن الصناعية فى أكبر مستهلك لها فى العالم.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، وذلك قبيل صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة الشهرية.
وقد تؤدي تلك البيانات إلى انحسار المخاوف حول تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ، وهو ما يقلص بالتبعية احتمالات خفض الفائدة الأمريكية أكثر من مرة هذا العام.
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