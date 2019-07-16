شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي و بربري يقفز بأكثر من 13% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل المعنويات المرتفعة مع استمرار تسجيل مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مستويات تاريخية جديدة ، وقفز سهم بربري بأكثر من 13% بعد أن سجلت العلامة التجارية الفاخرة البريطانية ارتفاعا في مبيعات الربع الأول.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم القطاعات المرتبطة بحركة التجارة العالمية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 3,017.80 نقطة.

ارتفع سهم بربري بأكثر من 13% ليتصدر قائمة الشركات الرابحة فى أوروبا ، بعد أن سجلت العلامة التجارية الفاخرة البريطانية ارتفاعا فى مبيعات الربع الأول مدفوعة بتصاميم جديدة من رئيس الإبداع " ريكاردو تيسكي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.2% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.