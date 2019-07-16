شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع تحت ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، فى ظل تحسن عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.15% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,412.45$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,414.59$،وسجلت أعلى مستوي 1,418.19$ ، وأدنى مستوي 1,411.09$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، مواصلا صعوده لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش فى ظل تحسن عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

اليورو تحت ضغط تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي ،والتي قد تدفع المركزي الأوروبي إلى إضافة المزيد من التحفيز النقدي وخفض معدلات الفائدة ، والجنيه الإسترليني يواجه مخاطر انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خاصة مع اقتراب فوز "بوريس جونسون" برئاسة الحكومة البريطانية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثالث على التوالي ليستمر الإجمالي عند 800.54 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى فى أكثر من أسبوعين.