شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود للبتكوين بعد التمسك أعلى 10,000$ فى انتظار جلسات الكونغرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعد التمسك أعلى مستويات الحاجز النفسي الهام عند 10,000$ ،والتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي الارتفاع محدودا مع انتظار المستثمرين جلسات هامة فى الكونغرس الأمريكي حول مشروع فيسبوك الرقمي.

وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول10,880$ بارتفاع قدره 32$ بنسبة 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 10,848$،وسجلت أعلى مستوي عند 11,042$ ،وأدنى سعر عند 10,514$.

حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 6.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 9,855$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، مع تمسك العملة الرائدة فى سوق التشفير بالتداول أعلى 10,000$.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 6 مليار$ إلى إجمالي 295 مليار$ ،مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

وانخفضت القيمة السوقية بالأمس إلى إجمالي 270 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 14 حزيران/يونيو الماضي ، بسبب موجة بيع نشطت فى أعقاب تنامي مخاوف التدقيق على صناعة التشفير واحتمالات الحظر فى الولايات المتحدة.

وزادت تلك المخاوف بعد التعليقات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ،والتي تضمنت انتقادات حادة لصناعة التشفير وعملة "ليبرا" التي تخطط فيسبوك لإطلاقها.

Advertisements

ودعا معظم السياسيون فى أنحاء العالم وهيئات الرقابة المالية إلى التدقيق حول عملة فيسبوك الرقمية المستقبلية ، نظرا للانتشار العالمي الواسع لعملاق التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع المخاطر حول حماية المستهلك والخصوصية والنواحي التنظيمية المحتملة.

وفى هذا الإطار من المقرر أن يعقد الكونغرس الأمريكي جلسات حول مشروع فيسبوك الرقمي ،تبدأ تلك الجلسات فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء على أن تستمر غدا الأربعاء ، وتنتظر سوق التشفير حاليا ما سوف تسفر عنه تلك المناقشات.

ومن جانبه يشارك وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" مخاوف رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" بشأن استخدام العملة المشفرة لتمويل الأنشطة غير المشروعة ،وأكد على ضرورة إنفاذ لوائح FinCEN فيما يتعلق بمؤسسات تداول الأصول الرقمية.

قال منوشين "لقد تم استغلال العملات المشفرة مثل البتكوين لدعم مليارات الدولارات من الأنشطة غير المشروعة ، مثل جرائم الإنترنت والتهريب الضريبي والابتزاز والأدوات العشوائية والمخدرات والاتجار بالبشر ،لذلك يعتبر هذا الأمر مسألة أمن قومي".

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن مؤسسات الخدمات المالية الرقمية ملزمة بنفس سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مثل المؤسسات التقليدية مثل البنوك.

وأضاف منوشين " إن أي مرسلات تشفير يجب أن تخضع لقانون السرية المصرفية BSA والتسجيل فى هيئة مكافحة الجرائم المالية FinCEN ،وأن تلك الهيئة لها سلطة واسعة على جميع أجهزة إرسال خدمات المال بما فى ذلك مشاريع العملة المشفرة مثل " ليبرا".

وأنشأ ستيفن منوشين فريق عمل تابع لمجلس مراقبة الاستقرار المالي فى الولايات المتحدة والمعني بالأصول الرقمية ، ويضم الفريق أعضاء تنظيمين رئيسيين من SEC و CFTC و Fed بالإضافة إلى FinCEN ،والهدف من الفريق تخفيف المخاطر التنظيمية المزعومة المرتبطة بالعملات المشفرة.