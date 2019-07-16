شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى منذ عام 1975 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لثلاثة أشهر منتهية في أيار/مايو بمستوي 3.8 %، تماشيا مع توقعات الخبراء معدل 3.8% ، طبقا للقراءة السابقة معدل 3.8% ، والتي تعد أدنى قراءة منذ عام 1975 ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.

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