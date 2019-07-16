شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع تزايد مؤشرات فوز "بوريس جونسون" برئاسة الحكومة البريطانية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل البريطاني.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.4% حتى الساعة 08:10 جرينتش،ليتداول عند 1.2470$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2515$،وسجل الأعلى عند 1.2520$ ، والأدنى عند 1.2467$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2579$ ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.

وحقق الجنيه ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي بعد شهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

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وبخلاف انتعاش مستويات الدولار ، يتراجع الجنيه تحت ضغط تجدد مخاوف انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، مع تزايد مؤشرات فوز "بوريس جونسون" فى تصويت يجريه حزب المحافظين فى نهاية هذا الشهر ،ليصبح رئيس الحكومة القادم.

ويضغط على الجنيه أيضا تزايد احتمالات قيام المركزي البريطاني بتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي فى البلاد ،والاستعداد لمخاطر انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول مسار أداء الاقتصاد الملكي ، ضعف البيانات يعزز تلك الاحتمالات ويزيد من الضغط السلبي على سعر صرف الجنيه الإسترليني.

بحلول الساعة 08:30 جرينتش يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر حزيران/يونيو المتوقع ارتفاع بنحو 18.9 ألف من ارتفاع بنحو 23.2 ألف فى أيار/مايو.

ويصدر أيضا معدل البطالة لشهر أيار/مايو المتوقع نفس القراءة السابقة عند معدل 3.8 % ، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية خلال أيار/مايو المتوقع ارتفاعا بنسبة 3.1% طبقا للقراءة السابقة.