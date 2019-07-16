شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الخامس من تموز/يوليو الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والعديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 108.02 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.91، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.09، بينما حقق الأدنى له عند 107.82.

هذا ويتطلع المستثمرين إلى تقديم نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان للملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع (فيد ليسينس) في أتلانتا، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس اتساع التراجع 0.7% مقابل 0.3% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.1% مقابل 1.5%.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5% في أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5% في أيار/مايو.

كما قد نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.2% مقابل 78.1%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 64 في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، وصولاً إلى إلقاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاب تحت عنوان "جوانب السياسة النقدية في عصر ما بعد الأزمة" في رئاسية مجموعة السبع الفرنسية 2019 في باريس، وذلك قبل حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي وعضو اللجنة الفيدرالية تشارلز إيفانز في لقاء له على قناة سي-أن-بي-سي.