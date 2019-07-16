شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستمر بتحقيق المكاسب – تحليل صباحي – 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 29.05 نقطة ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 9084.75 ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ ارتفاعات محدودة بأحجام التداول ، لتعزز الاتجاه الصعودي للمؤشر .
ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9084.75 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9403.05 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8889.00 ومستوى المقاومة 9200.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 87
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 87
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عدد أسهم الشركات الثابتة 15
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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