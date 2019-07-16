التموين تعلن إيقاف ’’سيستم‘‘ صرف الخبز والسلع مؤقتا

كتب: ضياء السقا أعلنت وزارة التموين، والتجارة الداخلية، عن إيقاف السيستم الخاص بصرف الخبز والتموين، لمدة 10 ساعات، لإجراء الصيانة. وقال الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "نظراً لإجراء عملية الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز والتموين للبطاقة الذكية سيتم ايقاف السيستم لمدة 10 ساعات فقط". وأضافت الوزارة: "الإيقاف من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩ حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة ١٩ من الشهر الجاري، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية".

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