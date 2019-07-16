تركيا: 2.1 مليار دولار عجزًا في موازنة شهر يونيو

وكالات - الخليج 365

سجلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، عجزا في الميزانية بلغت قيمته 2.1 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي.

يأتي ذلك فيما تصطدم تركيا بعقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، نتيجة عمليات التنقيب التركية غير الشرعية في المياه القبرصية.

أظهرت بيانات لوزارة المالية أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة، ما يعادل (2.11 مليار دولار) في يونيو.

وقالت الوزارة إن ميزانية شهر يونيو الماضي أظهرت تسجيل عجز أولي، يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.

وتعاني تركيا أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

وبحسب الأرقام، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من 2018.

وتتوقع الحكومة التركية عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019.

يشار إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي اجتمعوا، في بروكسل، وقرروا تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل، ووقف اجتماعات مجلس الشراكة، والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا، فضلا عن تخفيض حجم المساعدات لتركيا خلال عام 2020.

وقالت مصادر أوروبية إن التخفيض يتمثل في اقتطاع حوالي 146 مليون دولار، من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية.

كما طلب أعضاء الاتحاد من بنك الاستثمار الأوروبي إعادة النظر في الشروط المحددة لتوفير الدعم المالي لأنقرة.