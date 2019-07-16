أكبر تذبذب سعري منذ ٢٠١٦.. ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 16 يوليو، بشكل طفيف في السوق المصري، بمقدار جنيهين.

وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وفي المقابل ارتفع الذهب عالميا، لتسجل الأوقية 1415.31 دولار.

وبحسب رويترز، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الخميس الماضي، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو تموز عند 1426 دولارا.

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وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1424 دولارا.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء كالتالي:

عيار 18 بـ 557 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 650 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 743 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.