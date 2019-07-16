تعاون بين «اتصالات ديجيتال» و8 مصارف باستخدام «بلوك تشين»

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أعلنت «اتصالات ديجيتال»عن دخولها في اتفاقية تعاون مع عدد من المصارف بدولة الإمارات بغرض إطلاق مشروع ريادي مبتكر يهدف لاستخدام تقنيات «البلوك تشين» في العمليات المصرفية التجارية.

تفصيلاً، قامت «اتصالات ديجيتال» - وهي وحدة أعمال تابعة ل «مجموعة اتصالات» - بتطوير منصة UAE Trade Connect (UTC)الرقمية المتقدمة لعمليات التمويل التجاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة «أفانزا إينوفيشنز»، والتي تهدف في مرحلتها الأولى إلى حماية المصارف من مخاطر التمويل المزدوج والاحتيال باستخدام الفواتير، على أن تتوسّع لاحقاً لتشمل العناصر الأساسية الأخرى من عمليات التمويل التجاري. وتستخدم منصة «UTC» أحدث التقنيات مثل «البلوك تشين»، وهي تقنية لحماية بيانات السجلات بحيث يُستحال تغييرها، وتقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتوفير الحماية الكاملة للمصارف المشاركة في المنظومة الجديدة بدولة الإمارات.

وانضمت سبعة مصارف أخرى للمنصة بالإضافة لبنك أبوظبي الأول، ووقع الاتفاقية عن «اتصالات» سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات». وقام بتمثيل قطاع المصارف في الاتفاقية كل من منوج مينونن رئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية ببنك أبوظبي الأول، وسوميت أغاروال نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المصرفية ببنك الإمارات دبي الوطني، وبيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، وحسن الرضا مدير عام المؤسسات والمعاملات المالية ببنك دبي التجاري، وديفيد ججرسون رئيس تجربة العملاء ومنصات التطوير ببنك الفجيرة الوطني، وهيثم المعايرجي الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية بمصرف أبوظبي الإسلامي، وجيمس جرينوود الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عبد العال نائب الرئيس الأول التنفيذي ببنك المشرق.

وتعمل «اتصالات ديجيتال»، بالتعاون مع البنوك الثمانية ، على تكوين مجموعة عمل لتطوير المنصة لتشمل مجالات أخرى من التجارة، وستكون المنصة متاحة لجميع البنوك بالدولة للاشتراك، إذ إنها تضمن تأمين العمليات المصرفية لقطاع المصارف في جميع مناطق الدولة عبر تقنيات متقدمة لكشف محاولات الاحتيال والاستمرار في تمويل عملائهم من القطاع المؤسسي بصورة آمنة.



90 % يستخدمون القنوات المصرفية الرقمية في الإمارات

ارتفعت نسبة المستخدمين للقنوات المصرفية الرقمية في الإمارات إلى 90% في حين وصلت نسبة سكان الدولة الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي 100% وذلك في مؤشر على مدى التطور الذي شهدته عملية أتمتة القطاع المصرفي ووثقته الدراسات المتخصصة التي أعدها العديد من الجهات الرسمية ومن ضمنها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتظهر الدراسات ذاتها أن ثمة نسبة عالية من سكان الإمارات يستخدمون الهواتف المحمولة في المعاملات المصرفية، ومنهم من يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للحصول على المنتجات التي تقدمها البنوك للعملاء.

وتشير الدراسات التي شملت خدمات 19 بنكاً أن عدد مرات تحميل وتثبيت التطبيقات المصرفية تراوح ما بين 90 ألف مرة إلى 5.4 مليون مرة، الأمر الذي يؤكد بوضوح الإقبال الكبير من أصحاب الحسابات على استخدام القنوات الرقمية في تنفيذ معاملاتهم المصرفية. (وام)