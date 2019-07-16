تفاهم بين بورصتي «دبي للذهب» و«نيبال للمشتقات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” وقعت «بورصة دبي للذهب والسلع» و«بورصة نيبال للمشتقات المتعددة»، وهي بورصة قيد الإنشاء في نيبال تختص بالسلع والمشتقات من المقرر أن تباشر أعمالها بعد حصولها على الترخيص التنظيمي اللازم من مجلس الأوراق المالية النيبالي، مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعرفة في مجالات ذات منفعة متبادلة ضمن قطاع تداول السلع. وستستضيف البورصتان ورش عمل واجتماعات لتوسيع نطاق التعاون بينهما وتحقيق الأهداف المنشودة للطرفين ضمن هذا التحالف.

وقع مذكرة التفاهم كل من ليس ميل، وديباك راج باندي، في مقر «بورصة دبي للذهب والسلع» بدبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «بورصة دبي للذهب والسلع» عن كثب مع «بورصة نيبال للمشتقات المتعددة» في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التداول والمقاصة والتسوية وتسليم العقود والرقابة والالتزام وتصميم العقود وتسعيرها والتكنولوجيا وإدارة المخاطر.

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