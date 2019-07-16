شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطرح مناقصة الجزء الثاني من معبر الشندغة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي«إي آر تي»، شركات المقاولات لتقديم عروضها للمنافسة على عقد الجزء الثاني من معبر الشندغة وحددت يوم 6 أغسطس/آب موعداً نهائياً لتسلم العروض.

وذكرت «ميد» أن قائمة الأعمال في العقد، تتضمن ربط شارع الخليج بجسر طوله 570 متراً لحركة المرور المتجهة جنوباً، وتطوير تقاطعي شارع عمر بن الخطاب وشارع المصلى، وجسر للمشاة بطول 130 متراً عند مستشفى البراحة.

يذكر أن العمل في برنامج تطوير معبر الشندغة انطلق في عام 2016 حيث تنفذ شركة «ويد آدمز» عقود عمل في الجزء الأول منه.

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