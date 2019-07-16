7 % نمو أرباح «سيتي جروب» الفصلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سيتي جروب عن زيادة 7% في الأرباح الفصلية أمس الاثنين، حيث ساعد خفض التكلفة وقوة إقراض المستهلكين البنك الأمريكي في التغلب على ضعف أنشطة التداول.

وزاد صافي الربح إلى 4.80 مليار دولار بما يعادل 1.95 دولار للسهم في الربع الثاني من العام، من 4.50 مليار دولار أو 1.63 دولار للسهم قبل سنة. وتضمن الربع الثاني مكسباً غير متكرر قدره 12 سنتا للسهم يتعلق باستثمار البنك في تريد ويب للتداول الإلكتروني، وارتفعت الإيرادات 2% إلى 18.76 مليار دولار، بينما تراجعت النفقات 2%. وتوقع المحللون ربحاً قدره 1.80 دولار للسهم وإيرادات 18.49 مليار دولار.

(رويترز)