أول توزيع أرباح في خمس سنوات لـ«تعاونية رأس الخيمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أطلقت جمعية رأس الخيمة التعاونية الاستهلاكية باقة جديدة من الخدمات للمستهلكين والأعضاء، للمرة الأولى في تاريخ الجمعية، من بينها خدمة توصيل الطلبات والمشتريات للمنازل، في إطار خطط واسعة لتطوير الجمعية والارتقاء بخدماتها. وأعلنت الجمعية توزيع أرباح نقدية على المساهمين والأعضاء للمرة الأولى منذ 5 أعوام، وهي من «أرباح مرحّلة» على العائد على المشتريات والأسهم.

وعقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها السبت الماضي، بقاعة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور حشد من الأعضاء والمساهمين والمساهمات ومسؤولي الجمعية.

وقال المستشار علي محمد المنصوري، رئيس مجلس إدارة «تعاونية رأس الخيمة»: إن اجتماع الجمعية العمومية صادق على كل بنود محضر الاجتماع، بالأغلبية المطلقة، فيما دار حوار ونقاش بناء بين أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، أسفر عن التوصية بتكاتف الجهود والتعهد بدعم عمليات الشراء من الجمعية.

وأشار المنصوري إلى توفير «الخدمات المنزلية» لعامة المستهلكين والأعضاء مجاناً، بواسطة مركبات خاصة وفرتها الجمعية مؤخراً.