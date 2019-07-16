دبي بين أفضل المدن لاقتناء «بنتهاوس» فاخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صنف موقع« abs-cbn.com» دبي بين أفضل المدن التي يمكن فيها شراء واقتناء شقق «بنتهاوس»، حيث أشارت إلى أن «ون بالم» بجزيرة النخلة الذي طورته شركة «أمنيات» العقارية، هو أغلى مبنى في المدينة، وقد شهد بيع شقة «بنتهاوس» بقيمة 73 مليون درهم، ما جعل دبي تحظى بلقب ثاني أغلى شقة «بنتهاوس» تم بيعها في العالم. وضمت القائمة وجهات عالمية مثل «ون هايد بارك» لندن، و«سنترال بارك ساوث» بنيويورك، و«مارك أون بيترسونهيل» في سنغافورة. من جهتها، قالت صحيفة «أوريسا بوست» في تقرير لها: إن دبي ليست الوجهة الأولى فحسب للأثرياء على مستوى المنطقة، بل إنها تجذبهم وتستقطبهم بفضل ما تمتلكه من اقتصاد متنوع وبنى تحتية متطورة تقارع أكثر الدول تطوراً حول العالم، إضافة إلى المستوى الرفيع في جودة الحياة. وأضافت: إن المستثمرين الهنود يعتبرونها وجهتهم الاستثمارية الأولى عالمياً.وقالت الصحيفة إنها وجهة مفضلة للسياحة من جانب الزوار الهنود، حيث قدرت أعداد زوارها من الهند في العام 2018 بأكثر من مليوني زائر.