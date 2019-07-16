حميد الدرمكي: الاستثمار الكمي أكثر تطوراً في السنوات المقبلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حميد سالم الدرمكي مسؤول النمو الأوروبي، قسم الأسهم الداخلية في جهاز أبوظبي للاستثمار: في الماضي البعيد، أجرى المستثمرون تحليل بيانات الشركات يدويا على أساس فردي. أما اليوم فلديهم إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات المالية في اللحظة - من خلال متابعة البيانات المالية للشركات وتقديرات الوسطاء الخاصة بالبيانات الاقتصادية - التي تمكنهم من بناء نماذج تقييم معقدة تستخدم للتنبؤ بالعوائد المستقبلية. ومن المحتمل أن يصبح هذا المنهج المدروس المستند إلى البيانات، والمعروف باسم الاستثمار الكمي، أكثر تطوراً في السنوات المقبلة، مع زيادة قوة أجهزة المعالجة، وظهور مصادر جديدة للبيانات. ويمكن أن تشمل هذه، على سبيل المثال، قواعد البيانات الخاصة بمعالجة عمليات الدفع وصور الأقمار الصناعية.

وأضاف الدرمكي: رغم أن البيانات تعتبر أداة قوية، إلا أنها لا توفر الإجابات على جميع الأسئلة. لذا يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن ميزة إضافية، أن يدققوا في متابعة الشركات التي تستخدم التكنولوجيا لدفع الكفاءات التشغيلية وتحسين هوامش الأرباح، أي الشركات التي تسخر بياناتها الداخلية لتحقيق التطور بنجاح. حيث غيرت التكنولوجيا أنشطة الاستثمار في الأسهم المدرجة، ولكنها ستصبح محركاً متزايد الأهمية للعائدات في السنوات والعقود المقبلة. وبالنسبة للمستثمرين، من المرجح أن توفر التكنولوجيا أدوات جديدة وديناميكية لجمع وتحليل البيانات بكفاءة، وفي نهاية المطاف توليد رؤى جديدة ومستقبلية. أما على صعيد الشركات نفسها، فإن القدرة على تسخير التكنولوجيا والتصدي لمخاطر الخلل المحتملة ستصبح عوامل أكثر أهمية.

وأكد أن نماذج عمل الشركات في مواجهة تحديات من التقنيات التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث الثورة سوف تستمر، فإما أن تتكيف معها أو تتخلف عن الركب.وفي بعض القطاعات، باتت الاتجاهات واضحة جلية. على سبيل المثال، حقق رواد البرمجيات الصناعية تميزاً لافتاً بحيث تعكس تقييماتهم مستوى نجاحهم. و في قطاع السيارات يبرز ظهور السيارات الكهربائية وذاتية التحكم في معادلات تقييم شركات صناعة السيارات، ومن المرجح أن ذلك سيستمر في تعزيز زخم الاستثمار فيها وفي معادلات التسعير لسنوات قادمة.

وبالنسبة للمستثمرين، لا يوجد إطار واحد يناسب الجميع لتحليل التهديدات والفرص التي ستجلبها التكنولوجيا. ومع ذلك، هناك شيء واحد أصبح واضحاً جداً وهو أن فرق إدارة الاستثمار التي تتبنى التكنولوجيا ينبغي أن تستفيد من معدلات النمو الأسرع ومن الحواجز التي تواجه اللاعبين الجدد ومن تقييمات الأسهم الأعلى لتجنب التخلف عن الركب في الأداء.