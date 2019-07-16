شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبحاث أمريكية تتوقع غلق مضيق هرمز يرفع سعر النفط بين 15-20 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رابيدان الأمريكية للاستشارات، إن أسعار النفط ستقفز فى البداية بين 15 و20 دولارا للبرميل إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور حالما تتدخل القوات الأمريكية، وذلك فى إطار تحليلها لتصورات محتملة تنطوى على توقف تدفق النفط بعد صراع.

وأوضحت رابيدان إنرجى جروب، أن رد فعل سعر النفط سيكون على شكل الحرف (M) مما يشير إلى عمليات بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة ثانية إلى مستويات أعلى.

ولفتت رابيدان، إلى أن حدوث اضطراب فى المضيق سيستمر على الأرجح لفترة أطول مما تعتقد السوق، إذ تملك إيران الوسائل لشن هجمات متقطعة لكن مستمرة على الملاحة فى الخليج بما قد يعرقل نقل النفط "لعدة أسابيع أن لم يكن أكثر".

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وقالت شركة استشارات الطاقة، إن توقف تدفقات النفط لسبعة أيام فى الخليج قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى ما بين 80 و90 دولارا للبرميل، و"إلى رقم من ثلاث خانات" إذا استمرت المواجهة لشهر أو أكثر. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 66.50 دولارا.

وتُظهر الدراسة أنه فور انتهاء الصراع، فإن الأسعار ستنزل بوتيرة متواضعة لكن مع استمرار علاوة لا تقل عن خمسة دولارات بفعل المخاوف من حدوث اضطراب آخر.

وأضافت الدراسة، أن حدوث صراع عنيف ربما يحمل طهران وواشنطن على التفاوض، وفى تلك الحالة قد تتراجع الأسعار لما دون مستويات ما قبل الاضطرابات بسبب احتمال عودة ملايين البراميل من النفط الإيرانى الخاضعة للعقوبات إلى السوق.