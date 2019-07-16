شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط.. وبرنت يسجل 66.44 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التى تكبدتها فى الجلسة السابقة مع استئناف الإنتاج الأمريكى من خليج المكسيك عقب الإعصار بارى ومع توقعات بزيادة إنتاج النفط الصخرى الامريكى إلى مستوى قياسي.

وهبط خام القياس العالمى مزيج برنت 4 سنتات إلى 66.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش وكان قد خسر الليلة الماضية 0.4%.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 13 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 59.45 دولار للبرميل، وتراجع الخام القياسى الأمريكى نحو 1% فى الجلسة السابقة.

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وشرع المنتجون أمس فى استئناف جزء من الإنتاج الذى توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار بارى والذى طال نحو 75 % من حجم الإنتاج.

وحتى أمس الاثنين، لا يزال حجم الإنتاج المتوقف فى خليج المكسيك 1.3 مليون برميل يوميا أى أقل بنحو 80 ألف برميل عن يوم الأحد.

كما تراجعت السوق بفعل مؤشرات على زيادة أخرى فى إنتاج الولايات المتحدة التى أضحت أكبر منتج للخام فى العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخرى

وبصفة عامة يتجاوز إنتاج الخام الامريكى حاليا 12 مليون برميل يوميا.