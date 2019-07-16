شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو عالمياً مع تماسك الدولار رغم تكهنات خفض الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض اليورو، اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون، قراءة بشأن الثقة فى الاقتصاد الألمانى، لكن تحركات العملة ظلت محدودة، بفعل احتمالات إقدام المزيد من البنوك المركزية على تيسير السياسة النقدية، بدءا بمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي) فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

وبلغت العملة الأوروبية الموحدة 1.1251 دولار في التعاملات المبكرة في لندن لتنخفض قليلا عن الجلسة السابقة.

وتتوقع الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوليو، لكن الدولار حقق مكاسب. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 97.035 ليبتعد قليلا عن أدنى مستوى لشهر يونيو 95.843.

ومن المقرر أن يصدر المسح الاقتصادي للمعنويات من زد.إي.دبليو في ألمانيا الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، في حين تصدر أرقام بيانات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

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وتراجع الجنيه الاسترليني عن 1.25 دولار مع تعرض العملة لضغوط بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد قبل صدور بيانات سوق العمل البريطانية لشهر يونيو المقررة في الساعة 0930 بتوقيت جرينتش.

وتراجع الين 0.1 بالمئة إلى 108.05 ين للدولار.

وارتفعت العملة الأمريكية لأعلى مستوى في ستة أسابيع عند 108.99 ين الأسبوع الماضي لكنها تراجعت بعد أن مهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لخفض في أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري عبر تسليط الضوء على الضبابية التي تواجه أكبر اقتصاد عالمي.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6729 دولار أمريكي، متقدما بفضل قراءة قوية للتضخم.

وارتفع الفرنك السويسري، والذي باعتباره ملاذا آمنا يستفيد من المخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو، قليلا إلى 1.1077 فرنك لليورو، غير بعيد عن ذروة عامين عند 1.1057 الذي لامسه في يونيو.