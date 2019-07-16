شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إنتاج وصادرات تركيا من السيارات خلال 6 أشهر.. وانخفاض المبيعات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد مُصنعي السيارات في تركيا، إن إنتاج قطاع السيارات في البلاد انخفض 13% على أساس سنوي في الأشهر الـ6 الأولى من العام إلى 735 ألفا و62 سيارة.

وتراجع إجمالي الصادرات في قطاع السيارات 8% في نفس الفترة ليبلغ 634 ألفا و768 سيارة، مع انكماش صادرات سيارات الركوب 9%.

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وأضاف الاتحاد أن إجمالي المبيعات المحلية للقطاع هبط 45% في النصف الأول من العام ليبلغ 200 ألف و901 سيارة، على الرغم من تخفيضات ضريبية نفذتها الحكومة لتشجيع المشتريات.