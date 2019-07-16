شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفواكه وارتفاع الكوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-7-2019 استقرارا لجميع الأصناف، وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.

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واستقر سعر الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، كما استقرت أسعار البطاطس بين 3.8 – 5.2 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر البصل بين 2.5 – 3.5 جنيه للكيلو، فيما ارتفع سعر كيلو الكوسة ليتراوح بين 3.5–6 جنيهات لترتفع 1 جنيه عن سعر امس ، والفاصوليا بين 8- 13جنيها للكيلو، والبامية بين 11 – 17 جنيها للكيلو، واستقر سعر الملوخية بين 2- 3 جنيهات للكيلو.

فيما استقرت أسعار الفواكه فى معظم الأصناف، حيث استقرت أسعار الليمون عند 15 – 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر التفاح بين 3 – 8جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .