الاقتصاد

استقرار أسعار الخضروات والفواكه وارتفاع الكوسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-7-2019 استقرارا لجميع الأصناف، وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.

 

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واستقر سعر الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، كما استقرت أسعار البطاطس بين  3.8 – 5.2 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر البصل بين 2.5 – 3.5 جنيه للكيلو، فيما ارتفع سعر كيلو الكوسة ليتراوح بين 3.5–6 جنيهات لترتفع 1 جنيه عن سعر امس ، والفاصوليا بين 8- 13جنيها للكيلو، والبامية بين 11 – 17 جنيها للكيلو، واستقر سعر الملوخية بين 2- 3 جنيهات للكيلو.

 

فيما استقرت أسعار الفواكه فى معظم الأصناف، حيث استقرت أسعار الليمون عند 15 – 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر التفاح بين 3 – 8جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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