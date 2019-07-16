شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً عدد 31.78 نقطة ليصل إلى مستوى 9075.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.49% خاسراً 18.99 نقطة ليصل إلى مستوى 3824.92 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 56.3 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 117 شركة، فيما تراجعت 46 شركة. Advertisements وقفز 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.22%، فقطاع التأمين بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.03%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.93%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.56%. وجاء سهم "بروج للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.13%، ثم الخليجية العامة بنسبة 3.52%، ثم أسمنت الجنوب بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم "دارية ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.85% ثم صافولا بنسبة 1.57%، ثم الدريس بنسبة 1.53%.

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