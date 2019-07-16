شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. أملاك للتمويل تقترب من اتفاق بشأن إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر إن شركة أملاك للتمويل المدرجة بسوق دبي المالي تقترب من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون للمرة الثانية.

وأوضحت أن الشركة طلبت من دائنيها إعادة جدولة سداد 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم) من القروض والتي تستحق في الأصل في عام 2026، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضافت أن معظم المقرضين وافقوا على الشروط الجديدة لكن لم يتم حتى الآن التوقيع على الشروط النهائية.

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وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تحولها لتكبد الخسائر المنسوبة للمساهمين خلال الربع الأول من العام 2019 والتي وصلت إلى نحو 125 ألف درهم، مقابل صافي ربح بلغ 5.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

يُذكر أن أملاك وشركاتها التابعة حققت خسارة صافية قدرها 125.6 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 51.3 مليون درهم في 2017.

وتراجعت الإيرادات إلى 342 مليون درهم خلال 2018 مقابل إيرادات بلغت 362.9 مليون درهم خلال العام 2017.