شكرا لقرائتكم خبر عن 110% نمو عدد الوكلاء الضريبيين بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 110% ليصل إلى 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً، مقارنةً مع 176 وكيلاً بنهاية 2018.

وأشارت الهيئة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أن هذا الارتفاع يوفر فرصة أكبر للاختيار بالنسبة للخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة، من خلال وكلاء ضريبيين، وذلك عبر قائمة واسعة من الوكلاء المعتمدين.

وأوضحت الهيئة أن تلك القائمة يتم تحديثها بصفةٍ مستمرة بالموقع الإلكتروني للهيئة، ما يساهم في زيادة معدلات الامتثال الضريبي، بتقديم الدعم الاستشاري والتمثيلي للمنشآت الاقتصادية، وغيرها للقيام بواجباتهم والتزاماتهم الرئيسية تجاه الهيئة.

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جاء ذلك خلال "الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين" الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، الذي افتتحه خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بمشاركة نحو 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً، وعدد من المسؤولين بالهيئة.

يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.