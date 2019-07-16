شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تفوض بنوكاً عالمية لتأجير أنابيب غاز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فوضت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك ميزوهو لترتيب تأجير أصول لها في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، إذ تعكف الشركة على إقامة شراكات جديدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتفقت أدنوك على صفقة للبنية التحتية لخطوط أنابيب بقيمة أربعة مليارات دولار مع كيه.كيه.آر وبلاك روك.

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وقال مصدران مطلعان إن الشركة تتطلع الآن إلى جمع الأموال من خلال الاستفادة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في صفقة مماثلة، وفوضت بنك أوف أمريكا ميريل لينش وميزوهو كمستشارين للصفقة، بحسب وكالة رويترز.

وقال المصدران، اللذان قدرا قيمة أصول خطوط أنابيب الغاز بما يتراوح بين 12 ملياراً و15 مليار دولار تقريباً، إن أدنوك تتطلع إلى استخدام هيكل مماثل لذلك المستخدم مع كيه.كيه.أر وبلاك روك.

وفي تلك الحالة، أنشأت الشركة كياناً جديداً يتولى تأجير حصص أدنوك في خطوط أنابيبها للخام والمكثفات لشركات الاستثمار.