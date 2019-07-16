شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج المحلي لقطاع التشييد السعودي يقفز لأعلى مستوياته في عام ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بالسعودية أعلى مستوى في عام ونصف خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تزامنا مع النشاط الملحوظ للتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وحقق قطاع التشييد والبناء في السعودية ناتجا محليا في تلك الفترة بنحو 29.2 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بنسبة 1.3%، بما يعادل نحو 370 مليون ريال.

وسجل القطاع ذاته نموا، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2018) بنسبة 2.96% بما يعادل 840 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ونمت التمويلات العقارية للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 133.4%، لتبلغ في نهاية الفترة نحو 14.94 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

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وشهد قطاع التشييد والبناء نموا في حجم القروض المقدمة له من قبل المصارف العاملة في السعودية، إذ نمت بنسبة 9.4% خلال الربع الأول على أساس سنوي ليبلغ حجم الائتمان نحو 103.2 مليار ريال.

وتبلغ مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي خلال الربع الأول نحو 4.4%، فيما كانت تشكل نحو 4.13% خلال الربع السابق له.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 660.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 649.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018، وذلك بنسبة نمو 1.66% مدعوما بنمو القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 2.13%.

يذكر أن قطاع التشييد والبناء شكل نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مقارنة بنحو 4.57% خلال 2017.