شكرا لقرائتكم خبر عن 86.6 مليار ريال ملكية الأجانب المؤهلين بالأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 86.6 مليار ريال شكلت نحو 4.11% من إجمالي السوق، فيما كانت ملكيتهم تشكل نحو 4.05% بنهاية الأسبوع السابق له.

وحقق المستثمر الأجنبي المؤهل مشتريات في سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 2.72 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 798 مليون ريال، ليحقق الأجانب المؤهلون صافي مشتريات بلغت 1.92 مليار ريال.

وارتفعت ملكية الأجانب بجميع فئاتهم إلى نحو 7.54%، في حين بلغت ملكياتهم باستثناء الشريك الأجنبي الاستراتيجي نحو 4.78%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وقررت "فوتسي راسل" في (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته، كما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في (مايو) 2019 والثانية في (أغسطس) من العام نفسه.

وفي (يوليو) 2018، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام 2019.

وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 (مارس) 2019 بنسبة 50%، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 (سبتمبر) 2019 بنسبة 100%.