شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية توصي بزيادة المراكز في سهم لجام للرياضة وتحدد سعره المستهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت شركة الراجحي المالية تغطيتها لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" بتحديد سعر مستهدف لسهمها يبلغ 90 ريالا للسهم بناء على طريقة تقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفق النقدي المخصوم ( 91 ريالا للسهم) وطريقة التقييم التي تستند على مكرر الربح ( 89 ريال للسهم على أساس مكرر ربح تقديري يبلغ 18 مرة للسنة المالية 2020).

وحسب تقرير لشركة الأبحاث، اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه ونظرا لما تتمتع به الشركة من نمو بنسبة 33% في ايراداتها خلال 3 سنوات، وميزانية جيدة، وهامش ربح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والاطفاء EBITDA يبلغ 39% (في 2018) وعائد على رأس المال المستثمر يبلغ 17% ( السنة المالية 2018)، بالإضافة الى نسبة توزيعات أرباحها الجيدة ( ظلت في مستوى 50% في الفترة السابقة)، فان الشركة تبدو جذابة للغاية خلال الفترة الطويلة كما يحتمل ارتفاع سعر سهمها بنسبة 15% من سعرنا المستهدف للسهم. هذا، وقد استهلينا تغطيتنا للشركة بتصنيف للشركة يشتمل على التوصية بزيادة المراكز في سهمها.

وحسب التقرير تعتبر شركة لجام هي قائدة السوق في مجال مراكز اللياقة البدنية اذ تبلغ حصتها السوقية 27% تقريبا من سوق المملكة العربية السعودية.

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وقد برزت شركة لجام الى الوجود كنتاج للثقافة المتغيرة والإصلاحات التي تجري حاليا في المملكة العربية السعودية حيث هناك عدة عوامل محركة للنمو تشمل: تزايد توظيف النساء، ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، انخفاض معدل البطالة، الى جانب تحسن مستوى الوعي الصحي.

وتتمتع لجام بصورة ذهنية قوية لعلامتها التجارية كما أن لديها تغطية جغرافية واسعة مما يمنحها ميزة تنافسية على نظيراتها من الشركات في هذا المجال، و لديها أيضا خطط لزيادة عدد مراكزها بدرجة كبيرة بنسبة 30% تقريبا خلال الثلاث سنوات القادمة.

وكان مجلس إدارة لجام للرياضة قد أوصى في وقت سابق بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2019، بإجمالي 21.052 مليون ريال.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 21.1% إلى 39.6 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019، مقابل أرباح بلغت 32.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.