شكرا لقرائتكم خبر عن إتقان كابيتال: ثلاث محفزات للنمو في المواساة والسعر المستهدف 102.4 ريالا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة إتقان كابيتال أن إيرادات شركة المواساة للخدمات الطبية تأثرت بشكل كبير نتيجة لزيادة تكاليف الخدمات والتكاليف التشغيلية في 2018وفي الربع الأول من 2019، ومع ذلك، دعمت جهود الإدارة الفعالة والأداء المالي للقوي الشركة لتتصدرالقطاع من حيث هوامش الربحية.

وأضافت إتقان في تقرير اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن هناك ثلاثة محفزات للنمو في الشركة وهي: تحسن قطاع الرعاية الصحية السعودي، خطة توسع المواساة، والمركز المالي القوي.

وذكرت أنها تبدأ تغطيتها لسهم شركة المواساة بتوصية زيادة المراكز مع تحديد السعر المستهدف لمدة 52 أسبوعاً عند 102.4 ريال سعودي، يمثل ارتفاعا محتملا في السعر بنسبة 13.7%.

وذكرت شركة الأبحاث أن المواساة كونها إحدى الشركات الرائدة يالسوق،تعمل المواساة وفقاً لاستراتيجية واضحة وقوية للتوسع في قطاع الرعاية الصحية بالمملكةالعربيةالسعودية، مما ساعد الشركة على تحقيق نموا ثابتا في الإيرادات على الرغم من ارتفاع تكاليف الشركة.

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تكبدت المواساة تكاليف عالية بسبب بدء تشغيل وإنشاء مشروعات جديدة،بالإضافة إلى صعوبة إيجاد طاقم طبي مؤهل.

ومع ذلك، أدت الإدارة الفعالة للمواساة إلى تربع الشركة على قمة القطاع من حيث هوامش الربح مقارنة بباقي شركات القطاع.

وتقول شركة إتقان: نتوقع أن يضغط صافي الربح في الفترات القادمة بسبب استثمارات الشركة المتمثلة في إنشاء مستشفى المدينة ومستشفى الدمام، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مستشفى بمدينة ينبع الصناعية.

ومن ناحية أخرى، وحسب شركة الأبحاث، سيحد من ذلك التحسن النسبي المتوقع أن يحدث في أداء مستشفى الخبر، بالإضافة إلى المركز المالي القوى والإدارة الفعالة لتكاليف الشركة من هذه الضغوطات وسيدعم إجمالي إيرادات وصافي ربح الشركة بدءاً من الربع الثالث لعام 2019.

وأعلنت الشركة تحقيقها ارتفاعا في الأرباح بنسبة 1.1% خلال الربع الأول 2019، وحققت صافي أرباح بلغ 107.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 106 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.