شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تقود صفقات الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط لأعلى مستوى لها في تاريخها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت "ريفينتيف"، الوحدة الرسمية للأعمال المالية والمخاطر في "تومسون رويترز"، تقريرها حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 112 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2019، أي بزيادة 231% عن القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من 2018، وهو أعلى مستوى لها في تاريخها. وقاد هذا الارتفاع استحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 69.1 مليار دولار أمريكي.

وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقيمة الصفقات البينية أو المحلية أعلى مستوى لها، حيث ارتفعت إلى 101.2 مليار دولار و86.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 375% و699% على التوالي.

من جهة ثانية، سجلت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى في تاريخها، لتبلغ 15.1 مليار دولار. وفي نفس الوقت، انخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 6.5 مليار دولار في أول ستة شهور من 2018 إلى 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.

واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 80% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلاه القطاع المالي الذي استحوذ على 13.7% من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 44 صفقة، متفوقا بـ 18 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 26 صفقة.

فيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري 1.1 مليار دولار، أي بانخفاض نسبته 73% من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2004.

وشكلت الطروحات الأولية 88% من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة، أي ما قيمته 923.2 مليون دولار، مقارنة بـ 16% المسجلة في النصف الأول من العام الماضي.

وجمعت شركة المراكز العربية 658.6 مليون من خلال الطرح العام الأولي لأسهمها، لتشكل أكبر صفقة في مجال اصدارات الأسهم خلال العام الجاري.

بالرغم من انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من 2018، إلا أن إجمالي إصدار الديون سجل ثالث أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات ليصل إلى 53.1 مليار دولار في النصف الأول من 2019.

وتصدرت السعودية الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 40.5%، تليها قطر بحصة 29.6%، واستحوذت الحكومات والوكالات على 48.3% من الإصدارات حتى الآن هذا العام.

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وبلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 504.8 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من 2019، أي أقل بنسبة 12.7% من قيمة الرسوم المسجلة خلال نفس الفترة من 2018.

وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 147.6 مليون دولار أميركي بانخفاض نسبته 21% على أساس سنوي، مرتفعة بنسبة 1.7%، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000.

وانخفضت رسوم اصدارات الأسهم بنسبة 64.8% لتصل إلى 24 مليون دولار أميركي، وهو أدنى مستوى في 10 سنوات.

أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 207.4 مليون دولار أميركي خلال أول ستة شهور من العام الجاري، بارتفاع نسبته 232% عن النصف الأول من العام 2018، وهي ثاني أعلى مستوى في تاريخها. وسجلت رسوم القروض المجمعة 125.8 مليون دولار، بانخفاض نسبته 58.4% على أساس سنوي.

أما رسوم إصدارات الديون فشكلت نحو 29.2% من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ عام 2001. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 24.9%. في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة فارتفعت إلى أعلى مستوى لها، لتشكل 41.1% من إجمالي الرسوم. كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 4.8% فقط، لتسجل أدنى مستوى في 10 سنوات.

واستحوذ بنك "أتش أس بي سي" على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا خلال النصف الأول من 2019، أي ما مجموعه 65.8 مليون دولار أميركي بحصة تبلغ 13% من إجمالي الرسوم.

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