شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على "المعدات للطائرات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن استحواذها على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة ، التي ستساعدها من توسيع نطاق خدماتها المقدمة والاستثمار بالقدرات الوطنية والوصول إلى أسواق جديدة.

ويتركز عمل شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرة وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددةـ بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبعد عملية الاستحواذ من قبل الشركة السعودية للصناعات العسكرية، سيتم توسيع نطاق عمليات شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة ليشمل إصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية.

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وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية، بالإضافة إلى خدمات أخرى. وسيُمكِّن الاستحواذ الشركة كذلك من توسيع خدماتها لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في منتصف عام 2017م، نجحت في تطوير خدماتها في مجالات الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية (بما في ذلك المركبات الدفاعية)، والإلكترونيات الدفاعية (بما في ذلك الأنظمة البحرية)، والأسلحة والصواريخ، ولضمان تنفيذ جميع المهام على نحو أفضل.

وستصبح شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة جزءاً من وحدة الأنظمة الجوية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي سيكون مقرها في مدينة جدة.