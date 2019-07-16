شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تسعى لشراكة بمشروعي غاز مع "لوك أويل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة الإعلام الروسية أن شركة أرامكو السعودية مهتمة بشراكة مع لوك أويل الروسية في مشروعين للغاز الطبيعي في أوزبكستان.

وأضافت الوكالة أن لوك أويل مهتمة بالعمل مع أرامكو السعودية في مشروعات دولية، بسحب وكالة رويترز.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قد ذكر في وقت سابق أن شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا وشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو ستدرسان استثمارات مشتركة في أصول بالمملكة،

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بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية وحيد الكبيروف آنذاك، عن اعتزام الشركة لتسويق النفط مع أرامكو السعودية.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.