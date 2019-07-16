شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُغرم "بنك البلاد" 10 آلاف ريال لمخالفة نظام السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت هيئة السوق المالية قراراً يقضي بفرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، على بنك البلاد لمخالفته الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع الشركة، اليوم الإثنين، بأن البنك لم يزودها بعدد من المعلومات المتعلقة به للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، خلال المدة المحددة له وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوما تقويميا من نهاية السنة المالية الموافق 9 فبراير 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 219.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 286.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تراحع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من مخصص انخفاض خسائر الائتمان وأخرى، مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، مصاريف الاستهلاك والاطفاء بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية. قابله جزئياً انخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين.