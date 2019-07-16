شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُغرم "أسمنت تبوك" 10 آلاف ريال لمخالفة نظام السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت هيئة السوق المالية قراراً يقضي بفرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، على شركة أسمنت تبوك لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية.

وأفادت الهيئة، في بيان على موقعها، اليوم الإثنين، بأن الشركة لم تزودها بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، خلال المدة المحددة له وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوما تقويميا من نهاية السنة المالية الموافق 9 فبراير 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.63 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 11.23 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 8 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 5.86 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى زيادة الإيرادات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد الإستثمارات.